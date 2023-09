Baldur's Gate 3: hotfix 6 disponibile su PC e PS5, ecco cosa cambia

Larian Studios ha pubblicato l'hotfix 6 per le versioni PS5 e PC di Baldur's Gate 3. Non aspettatevi grandissime novità o modifiche, in quanto è mirato principalmente a risolvere problemi relativi ad alcuni dialoghi e l'interfaccia del controller.

Nello specifico l'hotfix 6 serve per aggiustare un problema che impediva ai giocatori di avviare un nuovo dialogo e un altro che faceva comparire degli artefatti visivi durante una conversazione a Underdark. Infine è stato sistemato un difetto per il quale i tutorial in-game non apparivano al momento giusto sull'interfaccia del controller.