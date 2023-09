Bloodborne in Minecraft- Il Film, ecco la notevole creazione di un gruppo di artisti

Infine, il Cacciatore riesce a sconfiggere il boss e può usare una Lanterna per arrivare al Sogno del Cacciatore . Lì, vediamo l'officina e l'Automa che saluta il nostro personaggio. In conclusione ci viene mostrato Gehrman con la sua lama.

Il filmato si pare con il Cacciatore di Bloodborne che si prende un ascensore e poi cammina sul ponte della Chierico belva. Dopo aver affrontare qualche nemico "comune", il personaggio si ritrova ad affrontare il boss con le sue tipiche armi, come la Mannaia dentata e il fucile. La battaglia è molto cinematografica, ma segue i ritmi di un vero scontro, facendo vedere anche le capacità del nemico e strumenti d'attacco come le molotov.

L'account YouTube Potomy ha pubblicato un nuovo video dedicato a Bloodborne... in versione Minecraft ! Si tratta di un cortometraggio realizzato da un team di creativi nel quale possiamo goderci l'atmosfera del gioco di FromSoftware e PlayStation in una versione più cubettosa.

Bloodborne, non solo Minecraft

Bloodborne in versione PS4

Per chi non lo sapesse, Bloodborne è un gioco di ruolo d'azione soulslike creato da Miyazaki e FromSoftware. Si tratta di un'esclusiva PS4 e ci porta in un mondo ispirato all'epoca vittoriana. L'ambientazione principale è Yharnam, una città sorta sull'uso del sangue per curare la popolazione. Questo però trasforma anche gli abitanti in bestie e i Cacciatori hanno il compito di eliminarle. Noi arriviamo a Yharnam proprio in una notte di Caccia e dobbiamo farci largo tra vari nemici fino a scoprire i segreti più oscuri della città.

Questa versione Minecraft non è l'unica che ricrea Bloodborne in modo alternativo. Vi abbiamo già parlato ad esempio di Bloodborne Demake in versione PS1.