Tekken 8: la modalità Storia sarà più grande di Tekken 7 grazie a un budget più alto

A quanto pare Bandai Namco ha deciso di puntare ancora più in alto con Tekken 8 garantendo al team di sviluppo un budget più grande per realizzare la modalità Storia rispetto al passato.

Questo è perlomeno quanto hanno dichiarato il game director Kohei Ikeda e il marketing producer Naoya Yasuda durante in un'intervista con Famitsu (tradotta da Noisy Pixel), che hanno anche assicurato di aver tirato fuori il meglio da ognuno dei 32 personaggi che comporranno il roster al lancio.

Yasuda: "Naturalmente, sarà più grande di Tekken 7. ... In effetti, quando mi hanno informato di quanto budget avevamo utilizzato per la modalità Storia, ho pensato: "Oh... Oh, mio Dio! È una somma davvero alta". (ride)"

Ikeda: "Quando abbiamo visto per la prima volta quanto abbiamo prodotto, persino io sono rimasto molto sorpreso. "Non è possibile che abbiamo fatto così tanto!". Ho pensato. (ride) Dato che ci sono almeno 32 personaggi, ho avuto difficoltà a collegarli nella mia testa, ma i picchiaduro si basano sul fascino dei loro personaggi, quindi ci siamo assicurati di tirare fuori il meglio da ognuno di loro."