Summer Game Fest 2024 conferma che sarà a Los Angeles, poco dopo le novità sull'E3

La Summer Game Fest di Geoff Keighley, come già sapevamo, tornerà anche nel 2024, ma quest'oggi il suo creatore e conduttore ha confermato che sarà a Los Angeles. L'annuncio arriva guarda caso poco dopo le dichiarazioni dell'E3 sui prossimi potenziali show.

Come vi abbiamo già riportato, infatti, l'ESA - organizzatore dell'E3 - ha segnalato di aver chiuso i rapporti con ReedPop (che aveva lavorato sulla mai nata edizione del 2023) e ha confermato che l'E3 2024 non è stato cancellato, ma che di certo non si terrà al Los Angeles Convention Center. Secondo quanto segnalato, l'E3 2025 è il vero obiettivo dell'ESA che mira a una completa reinvenzione.