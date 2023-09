Overwatch 2 introduce Hero Mastery, una modalità sfida gratuita

Overwatch 2 è stato aggiornato e ora include una nuova modalità: "Hero Mastery", parte di un aggiornamento gratuito del gioco che presenta ai giocatori "un percorso ricco di azione, pieno di bot di allenamento, ostacoli e tappetini per saltare mentre si corre verso il traguardo", afferma Blizzard.

La "Hero Mastery" è una modalità incentrata sulla caccia ai punti, in cui i giocatori mettono alla prova le loro abilità nei panni di Mercy, Reinhardt e Tracer (Sojourn e Winston arriveranno nel corso della stagione) combattendo contro i bot di allenamento e raccogliendo emblemi, il tutto nel minor tempo possibile.

I giocatori di Overwatch 2 hanno già accesso a un campo di allenamento semplificato dove possono provare le abilità contro bot per lo più passivi. I bot di addestramento in Hero Mastery sembrano invece un po' più difficili da affrontare: ci sono Tank Bots con HP e barriere elevate; Rocket Bots che sparano proiettili che infliggono danni a raffica e Sniper Bots che attaccano da lunga distanza. In alcuni scenari i giocatori dovranno persino scortare dei bot di addestramento. Oltre a evitare e sconfiggere i bot, i giocatori dovranno raccogliere gli emblemi per aumentare il proprio punteggio.