Bioware non vede l'ora di mostrare Dragon Age: Dreadwolf, il nuovo Mass Effect è in pre-produzione

Alla luce della notizia sui tagli al personale che ha subito recentemente Bioware, il general manager Gary McKay ha pubblicato un lungo post sul sito ufficiale dello studio, dove ha discusso come i licenziamenti impatteranno sul futuro dello studio, parlando anche di Dragon Age: Dreadwolf e il nuovo capitolo della serie Mass Effect.

Come abbiamo riportato nella giornata di ieri EA ha licenziato 50 sviluppatori di Bioware dello studio di Edmonton, in Canada, laddove in totale erano presenti 250 dipendenti. McKay in un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del team ha parlato di come questi tagli al personale hanno l'obiettivo di rendere Bioware uno studio più agile e focalizzato. Chiaramente una notizia simile potrebbe causare preoccupazioni per tutti quei giocatori che attendono i prossimi progetti dello studio, ovvero Dragon Age: Dreadwolf e il nuovo Mass Effect.

A tal proposito, McKay ha affermato che l'impegno dello studio sul prossimo gioco della serie Dragon Age non è cambiato neppure di una virgola.

"Se vi state chiedendo che impatto avrà tutto questo sullo sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf, lasciatemi dire chiaramente che la nostra dedizione al gioco non ha mai vacillato. Il nostro impegno rimane costante e tutti noi stiamo lavorando per rendere questo gioco degno del nome di Dragon Age. Siamo certi che avremo il tempo necessario per garantire che Dreadwolf raggiunga il suo pieno potenziale", ha detto McKay.

"Posso anche dirvi che ogni membro del nostro team, anche quelli che stanno lasciando BioWare, meritano credito per aver creato un'esperienza spettacolare. Questi sono i nostri colleghi e amici, e non saremmo qui senza di loro. Sono molto orgoglioso di tutto il lavoro svolto dal nostro team."