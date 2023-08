Call of Duty su Game Pass non arriverà subito dopo l'acquisizione di Activision Blizzard

Ribadendo quanto era già stato riferito in precedenza, Phil Spencer ha affermato, in una lunga intervista a IGN, che Call of Duty non arriverà subito all'interno di Xbox Game Pass, appena verrà conclusa l'acquisizione di Activision Blizzard.

"Probabilmente molte persone pensano che appena l'accordo sarà chiuso potremo portare automaticamente tutto su Game Pass subito, ma non è così che funziona", ha spiegato il capo di Xbox. "C'è del lavoro da fare, anche dal punto di vista meccanico, che richiede del tempo".

Secondo quanto riferito da Spencer, al di là degli accordi di esclusiva e degli impegni che Microsoft dovrà mantenere, Call of Duty potrebbe non essere subito disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass a causa delle procedure da effettuare per il riposizionamento dei prodotti, anche non ha specificato bene di cosa si tratti.