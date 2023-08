Samsung presenta il monitor Odyssey Neo G9 da 57 pollici: è il primo Dual UHD al mondo

L'azienda coreana ha infatti annunciato due nuovi monitor dedicati al gaming, entrambi appartenenti alla famiglia Odyssey, ovvero l' Odyssey Neo G9 57″ che rappresenta la più importante novità, e la versione aggiornata dell' Odyssey Ark 55″ . Come si può facilmente notare dal nome stiamo parlando di pannelli decisamente importanti in termini di dimensioni e in questa notizia vi parleremo più nello specifico anche delle loro caratteristiche.

Nella cornice della Gamescom 2023 molti produttori hanno deciso di partecipare all'evento per mostrare le proprie novità in arrivo entro la fine dell'anno, alcuni con veri e propri appuntamenti ed altri partecipando con stand dove poter toccare con mano i prodotti. Quest'ultimo caso riguarda proprio Samsung , che durante la settimana della kermesse tedesca è presente con un suo spazio e un paio di novità piuttosto interessanti.

Il gaming secondo Samsung

Samsung ha presentato il primo monitor Dual UHD Odyssey Neo G9 da 57″

Samsung negli ultimi anni ha puntato moltissimo al settore del gaming, e molte linee di prodotti sono ormai incentrate esclusivamente sul nostro passatempo preferito. A ribadire questo impegno e la propensione a migliorarsi in questo specifico settore vi sono le parole di Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics: "Il mondo dei videogiochi è in continua evoluzione. La tecnologia dei monitor più recenti è fondamentale per i gamer per aprire nuove porte all'avventura e dare il meglio di sé. Con i nuovissimi monitor Odyssey, Samsung si impegna ad essere leader nel settore dei monitor gaming, in modo da consentire il massimo livello di coinvolgimento e per creare nuove esperienze per i giocatori di tutto il mondo".

Per l'occasione durante questa settimana in cui si tiene la Gamescom, nello stand Samsung sarà possibile partecipare ad un evento in partnership con Activision Blizzard in cui i visitatori potranno provare in anteprima Warcraft Rumble prima del lancio e giocare a World of Warcraft e a Overwatch 2: Invasion sui monitor Super Ultra-Wide Odyssey.