I premi a Starfield e Red Dead Redemption 2 scatenano polemiche sugli Steam Awards

Tuttavia, alcuni risultati lasciano alquanto perplessi. Non si tratta di mettere in discussione i titoli di per sé, visto che entrambi meritano sicuramente dei riconoscimenti, quanto piuttosto le categorie in cui sono stati premiati, che fanno quasi pensare a una sorta di scherzo ironico da parte dei giocatori su Steam.

Le premiazioni degli Steam Awards derivano dalle votazioni della community , dunque si tratta di un contest di popolarità che potrebbe essere soggetto a iniziative del genere, se un'ampia fetta di pubblico punta in una certa direzione, ma non è facile "organizzare" il voto in modo da pilotarlo su un campione di utenti così ampio.

Sono stati assegnati nelle ore scorse gli Steam Awards 2023 , che hanno visto vincere diversi titoli in maniera piuttosto prevedibile ma ci sono state alcune premiazioni che hanno scatenato alcune polemiche , come quelle di Starfield e Red Dead Redemption 2 , tanto da far pensare a una sorta di scherzo da parte della community.

Una trollata degli utenti Steam?

Red Dead Online è stato considerato talmente "morto" che gli utenti gli hanno organizzato il funerale

Il game of the year a Baldur's Gate 3 è praticamente scontato, così come diverse altre categorie sembrano piuttosto condivisibili, ma i premi a Starfield e Red Dead Redemption 2 non possono evitare di destare sospetti.

Starfield è stato premiato infatti come Most Innovative Gameplay Award: sebbene il gioco sicuramente meriti un riconoscimento, non è probabilmente questo il campo in cui ci saremmo aspettati di vederlo. La mancanza di innovazione rispetto ai canoni tradizionali di Bethesda è infatti uno degli elementi più criticati del gioco.

Considerando che buona parte delle recensioni negative che affossano un po' Starfield su Steam si concentrano proprio sulla vecchiaia di diverse meccaniche del gioco, l'idea è che il premio sia una sorta di provocazione da parte della community.

Forse ancora più evidente è il caso di Red Dead Redemption 2, però: il gioco ha vinto il premio "Labor of Love Award", che dovrebbe essere assegnato ai titoli che continuano a ricevere supporto in maniera intensa da parte degli sviluppatori anche dopo la loro uscita.

Ebbene, Red Dead Online è da anni al centro di critiche da parte della community per il fatto di essere stato sostanzialmente abbandonato da Rockstar Games, con tanto di manifestazioni e pure una sorta di "funerale" organizzati all'interno del gioco per dimostrare come i giocatori considerino negativamente il supporto dimostrato dal team in questi anni.

Anche in questo caso, il premio sembra risultare più da un'azione coordinata di "trolling" da parte degli utenti che non da una valutazione vera e propria delle qualità del gioco. Tutto questo mette un po' in dubbio l'effettiva valenza degli Steam Awards, ma con una community vivace come quella della piattaforma Valve una votazione popolare è difficile che possa sottrarsi a certe dinamiche.