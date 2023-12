Starfield: le valutazioni recenti su Steam calano fino a 'Perlopiù negativo'

Al momento della scrittura, la pagina prodotto di Starfield su Steam segnala che la media delle recensioni più recenti è catalogata come "Perlopiù negativa", ovvero solo il 34% dei giocatori negli ultimi 30 giorni ha dato una valutazione positiva. In totale sono state scritte 7.315 recensioni in tale periodo di tempo, su un totale di 86.436.

Per quanto riguarda la valutazione totale, si trova ancora "Nella media" con un 66% di giocatori che consiglia Starfield. Le recensioni negative più recenti affermano che il gioco di Bethesda è "una grossa tazza di mediocrità" e "un gioco che propone un eccessivo insieme di nulla". Si tratta inoltre di recensioni di giocatori che hanno dedicato centinaia e centinaia di ore, non di acquirenti che hanno assegnato un parere negativo dopo un paio di ore di provato.

Ovviamente le singole opinioni lasciano il tempo che trovano, visto che ciò che è considerato noioso da alcuni potrebbe essere molto divertente per altri, ma con migliaia di votazioni abbiamo modo di farci un'idea generica dell'opinione del pubblico su Starfield.