Double Fine parla nuovi giochi e piani per il 25° anniversario, dopo i rumor sul nuovo evento Xbox

"Ci sono cose interessanti in serbo che condivideremo quando saremo pronti. Tra questo e i nostri piani per il 25° anniversario , ci sarà un sacco di divertimento in arrivo".

Double Fine ha pubblicato poche ore fa un post su X | Twitter dove afferma di avere in serbo "cose interessanti" per i giocatori oltre a dei piani per festeggiare il venticinquesimo anniversario dello studio. Tale messaggio è arrivato giusto poche ore dopo che sono iniziate a circolare in rete delle voci di corridoio riguardo a un presunto nuovo showcase Xbox dove verrà presentato il nuovo gioco dello studio.

Un tempismo curioso

Come accennato in precedenza, è interessante notare come il post di Double Fine sia arrivato poche ore dopo che l'insider eXtas1s ha condiviso delle indiscrezioni riguardo a un presunto nuovo Developer_Direct di Xbox in programma per gennaio, dove potrebbe avvenire l'annuncio, e forse anche la pubblicazione immediata, del nuovo gioco dello studio guidato da Tim Schafer.

Insomma, un tempismo piuttosto curioso, che alcuni hanno interpretato come una possibile conferma del fatto che effettivamente qualcosa bolle in pentola in casa Double Fine e Xbox, con novità che potrebbero arrivare dunque a breve. Altri, più cauti, vedono invece il "condivideremo i dettagli quando saremo pronti" come una velata smentita ai rumor. C'è anche una terza possibilità, ovvero che il messaggio dello studio sia semplicemente il classico post di buoni propositi per il nuovo anno, senza alcun secondo fine.

Staremo a vedere, in ogni caso è plausibile aspettarsi qualche novità sui piani futuri di Double Fine durante il corso dell'anno, in occasione dei festeggiamenti del venticinquesimo anniversario dello studio.