Warhammer 40.000: Rogue Trader e Baldur's Gate 3 su Xbox sono i giochi del mese di dicembre

Un mese solitamente parco di grandi novità ha comunque portato dei titoli di notevole interesse, in particolare per quanto riguarda i giochi di ruolo, si direbbe, a guardare i risultati dei sondaggi paralleli. Alla fine, Warhammer 40.000: Rogue Trader e Baldur's Gate 3 in versione Xbox sono risultati essere i giochi del mese di dicembre 2023 , con scelte differenti da parte di redazione e lettori ma riferite se non altro al medesimo genere, sebbene con accezioni decisamente diverse tra loro. Le uscite sono state poche, ma si è trattato comunque di produzioni di notevole interesse.

In seconda posizione troviamo addirittura tre giochi arrivati tutti a pari merito, a dimostrazione di come le preferenze siano state alquanto sparse fra i vari titoli usciti nel corso di dicembre. C'è The Finals , che ha stupito un po' tutti per la qualità e la carica innovativa apportata nel mondo degli sparatutto in prima persona competitivi: il lancio a sorpresa durante i The Game Awards ha sicuramente incuriosito, ma sono state le sue caratteristiche ad attirare giustamente l'attenzione, vista soprattutto l'interazione ambientale. Gli altri due titoli sono poi l'interessante city builder roguelike Against the Storm e ovviamente la versione Xbox di Baldur's Gate 3.

La votazione interna alla redazione ha portato a una situazione piuttosto combattuta, perché le scelte si sono sparse su buona parte dei titoli presenti nelle lineup del mese. Alla fine, a vincere è stato Warhammer 40.000: Rogue Trader, il nuovo RPG di Owlcat Games basato sulla celebre licenza Games WorkShop. Il team ha dimostrato tutta l'esperienza maturata con gli ottimi Pathfinder in questo particolare gioco di ruolo su impostazione strategica a turni, che richiama la tradizione classica del franchise ma inserendovi diverse caratteristiche peculiari, a partire dai particolari protagonisti scelti per il gioco. Avendo a che fare con dei "rogue trader", per l'appunto, nel gioco ci si trova a commerciare e costruire una sorta di impero.

La scelta dei lettori

Baldur's Gate 3 continua a raccogliere consensi

Piuttosto esplicito il risultato del sondaggio destinato ai lettori di multiplayer.it: il gioco del mese di dicembre 2023 è Baldur's Gate 3 per Xbox, in questo caso. In effetti, sebbene si tratti solo di un porting, si tratta pur sempre di uno dei maggiori giochi usciti nel 2023 e non solo, vincitore già di diversi premi come gioco dell'anno. L'attesa era ovviamente molto alta e il suo arrivo, nonostante si tratti della terza versione in ordine di tempo, è un evento di notevole portata per tutto il panorama videoludico. In seconda posizione troviamo un gioco che forse ha raccolto meno di quanto meritasse, considerando la qualità indiscutibile almeno dal punto di vista tecnico: parliamo di Avatar Frontiers of Pandora, il nuovo open world di Ubisoft.

Il blockbuster della casa francese fa tutto piuttosto bene, soprattutto nella ricostruzione del mondo di Pandora che risulta davvero impressionante, consentendo di esplorare le ambientazioni fantascientifiche della serie in prima persona in maniera davvero fedele a quanto abbiamo visto nei film. La struttura un po' derivativa l'ha reso forse meno interessante di quanto si potesse sperare, ma si tratta comunque di un titolo che merita di essere provato, soprattutto dai fan del franchise di James Cameron. In terza posizione ritroviamo The Finals, che ha attirato l'attenzione anche dei lettori con la sua particolare caratterizzazione e la tecnica utilizzata, oltre al fatto di risultare particolarmente accessibile grazie alla distribuzione free-to-play.