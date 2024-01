AMD supporterà il socket AM5 fino al 2025 e oltre: supporto garantito alle CPU serie 8000

Nonostante l'arrivo di chip per la nuova generazione di processori, la società americana AMD ha dichiarato in un'intervista a OverclockersUK, che si impegnerà nel supportare il socket AM5 per gli anni a venire, portando comunque avanti lo sviluppo dell'intera linea desktop. Il Vice Presidente David Mcafee ha colto l'occasione per ribadire l'impegno dell'azienda nel supportare l'attuale generazione in concomitanza con lo sviluppo di nuove CPU e l'arrivo di molte nuove funzionalità.

Al momento AMD utilizza il socket AM5 per due tipologie di chip desktop sul mercato: Ryzen 7000 standard e Ryzen 70003XD, che si differenzia per l'utilizzo della 3D V-Cache, che ne incrementa l'efficienza e le prestazioni; questa generazione è l'unica ad offrire un supporto nativo per PCle Gen5.