Il mercato dei GaaS è saturo, nel 2024 i publisher torneranno ai giochi premium per gli analisti

GamesIndustry ha pubblicato un interessante articolo dove ha raccolto le opinioni di alcuni dei più noti analisti del mercato videoludico riguardo a cosa si aspettano di vedere nel corso del 2024. Tom Wijamn di Newzoo in particolare ipotizza che nell'anno appena iniziato vedremo investimenti minori nei live service, visti i costi e i rischi elevati per lanciare e supportare un nuovo GaaS.

Wijamn si aspetta che i GaaS continueranno a dominare le classifiche relative a incassi e giocatori, ma che al tempo stesso molti publisher torneranno al tradizionale modello premium, in quanto questo settore del mercato è ormai saturo ed è difficile riuscire a imporsi con nuovi progetti.

"I live service continueranno a riscuotere un enorme successo e a dominare le classifiche, senza dubbio, ma non tutti gli studi vorranno sviluppare giochi di questo tipo", ha detto Gli sviluppatori e gli editori si orienteranno nuovamente verso lo sviluppo di giochi premium. L'ipersaturazione dei mercati PC e console è evidente, con una manciata di titoli che monopolizzano il tempo di gioco; il 60% del tempo di gioco è assorbito da 19 giochi e il 75% dai primi 33 per tempo di gioco."

"Entrando in un mercato ferocemente competitivo, soprattutto per quanto riguarda i progetti live service, le aziende di videogiochi dovranno affrontare delle sfide nel 2024. Molti GaaS in preparazione arriveranno sul mercato, ognuno in lizza per il successo. Il settore, dopo essere sceso rapidamente dai picchi del 2020 e del 2021, è in fase di ristrutturazione, rendendo i finanziamenti per i progetti massicci una priorità minore. Il capitale di rischio è scarso e per gli studi indipendenti è più difficile ottenere finanziamenti."