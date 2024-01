Android 14 ci libererà davvero dai bloatware?

Contro le conseguenze negative

Android 14 include un sistema per limitare i bloatware e ottenere un notevole miglioramento nell'impiego delle risorse di sistema, come memoria e durata della batteria.

La scoperta è stata attribuita a Mishaal Rahman, un esperto nel campo Android, che ne ha rivelato l'esistenza su Patreon.

La versione 14 del sistema operativo di Google presenta questa funzionalità che mira a ridurre l'impatto delle app preinstallate su memoria e batteria.

Rahman spiega che Android 14 ha la capacità di analizzare le partizioni del sistema e mettere in pausa le app individuate con "exported launcher activity" fino a quando l'utente non le avvia consapevolmente.

Rahman ha illustrato come durante tale analisi, se viene individuata un'app con un activity launcher esportato, questa viene posizionata in uno stato di arresto, impedendo quindi il consumo sulla memoria e conseguentemente sulla batteria.

Secondo quanto ulteriormente esposto, molte app preinstallate, anche se avviabili dall'utente, non utilizzeranno risorse di sistema fino a quando non verranno effettivamente avviate.

È stato anche sottolineato come Google descriva questa funzione di Android 14 proprio come un'ottimizzazione significativa nell'utilizzo delle risorse di sistema, come appunto la carica residua e la memoria in azione.