Android 14 disponibile a partire da oggi, scopriamo tutte le novità

Android 14 dà anche la possibilità di mostrare il proprio lato più creativo e artistico, senza aver bisogno di saper disegnare. In anteprima su Pixel 8/8 Pro, gli sfondi AI generativi usano modelli di diffusione del testo e dell'immagine generati dall'intelligenza artificiale per aiutarvi a creare sfondi che rispecchiano la vostra visione.

È inoltre possibile selezionare tra diversi nuovi modelli di schermata di blocco pensati per caratteri, widget, colori e formati che si adattano meglio al vostro stile. Queste opzioni usano anche l'intelligenza artificiale per adattare la schermata al contesto. Per esempio, se il tempo cambia improvvisamente, il widget meteo della schermata di blocco diventerà più visibile.

Con Android 14, è possibile personalizzare facilmente lo sfondo e scegliere cosa si desidera vedere in primo piano. Si possono anche impostare delle scorciatoie personalizzate per la schermata di blocco, come il lettore QR o l'app Google Home, per accedere velocemente e con un solo tocco ai comandi più utilizzati, direttamente dalla schermata di blocco.

Foto e fotocamera

Android offre nuove funzionalità per migliorare le foto e la fotocamera. Basandosi sul supporto di Android 13 per i video HDR (High Dynamic Range), il nuovo SO introduce il supporto per le immagini HDR con Ultra HDR.

Ultra HDR permette alle foto di mostrare il meglio di sé evidenziando i colori intensi, le luci più luminose e le ombre più profonde. Inoltre, grazie agli schermi HDR di alta qualità presenti su molti telefoni attuali, Ultra HDR cattura e mostra foto in alta definizione senza compromettere la qualità originale dell'immagine.

Le app aiutano le persone a tenere traccia dei propri livelli di forma fisica, salute e benessere. Tuttavia, i dati raccolti sono spesso confinati all'interno di ogni singola app, limitando la visibilità e il controllo sui dati. Health Connect è ora integrato nelle impostazioni di Android 14 e rappresenta una soluzione centralizzata per conservare tutti i dati in un solo posto e mantenere la propria privacy.

Android 14, l'interfaccia

Inoltre, i dati sono criptati in modo sicuro sul telefono, il che assicura che Google o altri non possano vederli o usarli per altri scopi. Per iniziare, basta collegarsi e sincronizzare le app preferite per la salute e il fitness, come Oura, Peloton, MyFitnessPal e Whoop.

Avrete anche più visibilità sull'uso dei vostri dati da parte delle app che richiedono l'accesso. Con i nuovi aggiornamenti sulla condivisione dei dati su Android 14, quando vi viene richiesto di dare alle app il permesso a informazioni come la vostra posizione, vi verrà notificato quando un'app sta condividendo i dati sulla posizione con terze parti e potrete scegliere con più consapevolezza se dare o meno l'accesso.

Un altro aspetto della sicurezza digitale di Android 14 riguarda le informazioni più critiche: i codici di sblocco personali (PIN) del dispositivo. Android 14 aumenta la protezione del PIN invitando l'utente a scegliere un PIN di sei cifre. Una volta inserito il PIN corretto di 6 o più cifre, il dispositivo si sbloccherà da solo senza bisogno di confermare con invio.