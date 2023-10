Google Pixel Watch 2 annunciato: caratteristiche e prezzi per l'Italia

Oggi è stato presentato Pixel Watch 2, il nuovo smartwatch realizzato da Google e Fitbit, di cui sono state svelate le caratteristiche, prezzo e disponibilità, per la prima volta anche in Italia, che abbiamo riassunto di seguito.

Pixel Watch 2 si presenta con un design elegante e leggero. La cassa è più leggera e fatta di alluminio riciclato, e il vetro è più sottile ma resistente e comodo. Inoltre monta tre nuovi sensori che aiutano l'utente a monitorare salute e fiteness, con la batteria che assicura un giorno intero di autonomia con display sempre attivo.

Lo smartwatch presenta una serie di migliorie rispetto al modello precedente che mirano a fornire informazioni personalizzate su salute, fitness, sicurezza e produttività. Tra queste troviamo il nuovo sensore di frequenza cardiaca a multipropagazione e l'IA di Google, è possibile monitorare accuratamente la salute, fitness, sonno, battito cardiaco, recupero e livelli di stress. A seconda dell'attività, passa automaticamente dalla modalità a propagazione singola alla multipropagazione e viceversa. Durante l'attività fisica, utilizza diversi LED e fotodiodi per misurare il segnale del battito da posizioni e angolazioni diverse, offrendo all'utente una serie di stime indipendenti per questo valore.

Fitbit permette di sapere quando il nostro corpo reagisce a situazioni di stress o di agitazione, per aiutartci a gestire meglio le nostre emozioni. Il sensore cEDA, la variabilità del battito cardiaco, la frequenza cardiaca e la temperatura cutanea sono usati per riconoscere i momenti in cui il corpo ha una risposta acuta. Il dispositivo al polso e l'app Fitbit in questi casi propongono di registrare lo stato d'animo attuale e suggeriscono come intervenire, ad esempio facendo una camminata o un esercizio di respirazione guidata.

Pixel Watch 2 avvisa inoltre l'utente quando inizia e finisce un allenamento, riconoscendo 7 tipi di esercizi comuni, come la corsa, la bici e altri. Ti guida con segnali vocali e aptici per alternare 4 zone di frequenza cardiaca personalizzate, per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi.

Non mancano poi nuove funzionalità di sicurezza. Oltre alle tecnologie già esistenti, come SOS emergenze, lo smartwath permette di impostare un timer per situazioni in cui vogliamo che i nostri cari sappiano dove siamo. Se il timer scade, puoi confermare che stai bene o condividere la tua posizione o chiamare i soccorsi. Se non rispondi, Pixel Watch 2 condivide le informazioni sulla tua situazione e la tua posizione con i tuoi contatti di emergenza.

Troviamo anche tutte le app più utili di Google, come Gmail e Calendario, che semplificano la gestione degli impegni, mentre l'Assistente Google semplifica al massimo l'accesso alle statistiche in tempo reale e ai dati storici. Tramite la funzione Riepilogo, inoltre, è possibile ricevere sul quadrante dell'orologio informazioni importanti, come gli avvisi meteo la mattina, dettagli sul traffico e molto altro ancora.