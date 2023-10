Pixel 8 e Pixel 8 Pro annunciati da Google: specifiche tecniche, prezzi e date d'uscita

Dall'evento Google di oggi è arrivato l'annuncio ufficiale di Pixel 8 e Pixel 8 Pro, i nuovo smartphone della casa di Mountain View che avevamo già conosciuto nei numerosi leak precedenti ma che sono stati finalmente presentati in maniera estesa e ufficiale da Google nella giornata di oggi, con caratteristiche tecniche e prezzi. Si tratta di ovvie evoluzioni rispetto al modello precedente, ovvero Pixel 7 e Pixel 7 Pro, che propongono un nuovo SoC con il Tensor G3 di Google e diversi miglioramenti anche a display, batteria, supporto per intelligenza artificiale e comparto fotografico, con questi ultimi aspetti che sembrano essere gli ambiti su cui la compagnia ha voluto particolarmente concentrarsi.

Nuovo design e display Google Pixel 8 Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno un design derivato dai precedenti ma caratterizzato da una linea più morbida con bordi stondati. Il Pixel 8 ha dimensioni ridotte rispetto al suo predecessore ed è dotato di un display Actua da 6,2 pollici, che offre una nitidezza reale ed è più luminoso del 42% rispetto al display del Pixel 7. Il Pixel 8 presenta finiture in metallo satinato, un retro in vetro lucido ed è disponibile nei colori grigio verde, rosa e nero ossidiana. Pixel 8 Pro ha invece un display Super Actua da 6,7 pollici, il più luminoso mai realizzato da Google. Lo schermo è completamente piatto, mentre il retro dello smartphone è in vetro opaco con una cornice in alluminio lucido. Pixel 8 Pro è disponibile in tre colori: azzurro cielo, grigio creta e nero ossidiana. Sul retro del Pixel 8 Pro è stato posto un nuovo sensore di temperatura che consente di scansionare rapidamente un oggetto per rilevarne il calore.

Fotocamere e funzionalità Google Pixel 8 Pro Per quanto riguarda le fotocamere, i moduli sono cambiati e molto evoluti su entrambi i modelli. Il Pixel 8 ha la stessa fotocamera principale aggiornata, oltre a un nuovo obiettivo ultrawide che consente la messa a fuoco Macro, mentre Pixel 8 Pro presenta innovazioni più consistenti su questo fronte, con l'obiettivo ultrawide più grande che offre una messa a fuoco macro migliore, il teleobiettivo in grado di catturare il 56% di luce in più e con qualità ottica 10 volte superiore, oltre alla fotocamera frontale dotata di messa a fuoco automatica. Tutto questo si associa a un'app di controllo degli scatti aggiornata, in grado di sfruttare in maniera più profonda l'intelligenza artificiale con le opzioni Scatto Migliore e Magic Editor. Sul fronte video, tra le funzionalità troviamo Gomma Magica Audio che elimina i rumori di fondo, Video Boot che elabora i valori di colore, illuminazione, definizione e stabilità in maniera automatica e l'opzione Video Notturno. Altre funzionalità particolarmente comode nell'utilizzo quotidiano sono Summarize, che consente di ottenere un riassunto in tempo reale di un testo da leggere, Filtro Chiamate che elimina automaticamente le telefonate considerate Spam o gestire automaticamente alcune altre chiamate attraverso risposte preimpostate. La sicurezza dei dati di Pixel 8 e Pixel 8 Pro è affidata al chip specializzato Titan M2, nuova versione di quello montato sui modelli precedenti.

Data d'uscita e prezzi in Italia Per quanto riguarda data di uscita e prezzo di lancio in Italia, per la prima volta Google collabora con Unieuro e Vodafone Italia per consentire di acquistare Pixel 8 e Pixel 8 Pro anche in negozio, con anche alcune offerte specifiche per tali punti vendita. Oltre a questo, entrambi gli smartphone potranno comunque essere acquistati come sempre online attraverso il Google Store o su Amazon. La prevendita è aperta da oggi, 4 ottobre 2023, con lancio ufficiale sul mercato fissato per il 12 ottobre 2023. I prezzi risultano più alti rispetto a quelli dei modelli precedenti, seguendo un trend che sembra essere piuttosto generalizzato di recente. Pixel 8 potrà essere acquistato a partire da 799 euro e Pixel 8 Pro a partire da 1099 euro.