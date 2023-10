Super Mario Bros. Wonder: i modder hanno inserito Mario Elefante in Super Mario 64, il video

Super Mario Bros. Wonder non è troppo lontano e i fan dell'idraulico italiano potranno finalmente tornare a saltare in un mondo 2D e, soprattutto, potranno presto trasformare il loro eroe in un elefante antropomorfo. L'attesa però pareva troppo lunga per alcuni modder del gruppo SM64ex-coop che hanno deciso di inserire Mario Elefante in Super Mario 64 per iniziare già a godere di tutte le sue caratteristiche.

Parliamo di Koop the Koopa e Unreal, che hanno realizzato una mod puramente estetica per Super Mario 64. Questo significa che Mario Elefante non dispone delle abilità uniche che troverete in Super Mario Bros. Wonder, ma semplicemente gli assomiglia parecchio.

Inoltre, la mod permette di colorare Mario Elefante. Unreal - che ha anche condiviso il video che vedete qui sopra - ha spiegato che il personaggio ha i piedi rosa alla base e che questo è l'unico dettaglio non può essere cambiato a causa di come il modello è strutturato, ma crediamo sia un problema.