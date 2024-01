HP presenta i nuovi prodotti OMEN in arrivo nel 2024: un laptop e un monitor da gaming

Il nuovo OMEN Transcend 14 vanta un display vivido, pensato sia per il gameplay che per la creazione di contenuti; si tratta di uno schermo OLED 2.8K 120Hz VRR certificato IMAX Enhanced , in grado di offrire colori vibranti e realistici. Altre peculiarità sono la tastiera, RGB ovviamente, stampata senza reticolo e un design elegante e compatto in soli 1,6 Kg. La durata della batteria, come dichiarato da HP, si attesta sulle 11,5 ore e i tempi di ricarica saranno notevolmente più brevi grazie all'adattatore USB type-C da 140W.

Tra le tante compagnie presenti al CES 2024 non poteva certo mancare anche HP , che oltre ai dispositivi e periferiche per la linea business, si è presentata con tante novità inerenti alla linea OMEN , divisione dedicata al gaming. Uno dei dispositivi progettato appositamente per il gaming e il lavoro creativo, incluso quello degli studenti, è proprio il portatile OMEN Transcend 14 Gaming , dotato di un avanzato display OLED, un telaio sottile e componenti interni di alta qualità.

OMEN Transcend 14

Come per tutti i dispositivi mobile e PC desktop, anche HP ha posto un forte accento sull'importanza dell'intelligenza artificiale e su come questa possa migliorare notevolmente le prestazioni. Grazie ad una configurazione che può arrivare fino al processore Intel Core Ultra 9 185H e con GPU mobile NVIDIA fino alla GeForce RTX 4070, l'OMEN Transcend 14 Gaming si presenta come un portatile dalle alte performance per la riproduzione di giochi in mobilità.

Un occhio di riguardo è stato riservato anche agli streamer, i quali potranno sfruttare la NPU assieme ai plugin OpenVINO per OBS Studio per rendere lo streaming e il gameplay più fluidi con un miglioramento fino al 24,6% di fotogrammi al secondo. Infine, in termini di dissipazione del calore, grazie al telaio ridisegnato, il flusso d'aria in entrata crea una zona pressurizzata utilizzando una camera di vapore; in questo modo il calore esce attraverso le prese d'aria posteriori. L'OMEN Transcend 14 Gaming Laptop PC è già disponibile in preordine al prezzo di 1499 dollari.