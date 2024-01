Xbox Developer Direct: non ci sarà alcun shadow drop alla Hi-Fi Rush, conferma Microsoft

Microsoft ha precisato che durante il Developer_ Direct 2024, che andrà in onda questa settimana non ci sarà alcun shadow drop, ovvero la presentazione con annessa pubblicazione immediata di un nuovo gioco su PC, Xbox e Game Pass, mettendo a tacere dunque i rumor emersi la scorsa settimana.

La conferma arriva da un nuovo post sul blog Xbox Wire mirato a offrire tutte le indicazioni su come e quando seguire l'evento, che vi ricordiamo essere fissato alle 21:00 italiane del 18 gennaio, in cui in allegato è presente anche una sorta di F.A.Q..

Uno dei punti toccati è: "Quando verranno pubblicati i giochi mostrati durante lo show?". La risposta della casa di Redmond è molto chiara e smentisce indirettamente le voci di corridoio che suggerivano di un possibile shadow drop di un nuovo gioco di Double Fine in maniera simile a quanto accaduto l'anno precedente con Hi-Fi Rush.

"Tutti i giochi del Developer_Direct di quest'anno arriveranno in un secondo momento, con maggiori dettagli che verranno condivisi durante il programma", recita il post.

Sempre nella F.A.Q. viene ribadito che durante l'evento non ci sarà alcun aggiornamento sui giochi Activision Blizzard King, con maggiori informazioni in merito in programma durante il corso dell'anno.