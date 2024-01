Hundred Star Games è il nuovo studio di sviluppo dei fondatori di Rocksteady

Rocksteady sta per lanciare un nuovo gioco

A quanto pare Hundred Star Games già conta uno staff di venticinque sviluppatori e mira a espandersi a un massimo di cento, per rimanere il più possibile sostenibile. Il team è formato da veterani dell'industria e talenti emergenti e, presumibilmente, è già in lavorazione un primo gioco.

A scoprire la novità è stata la testata Polygon, che trovato Hill e Walker elencati come direttori di Hundred Star Games, una start-up videoludica con sede nell'East London. Ha anche scoperto che molti dei primi dipendenti sono a loro volta degli ex-Rocksteady, che evidentemente hanno seguito i loro colleghi nella nuova avventura. Alcuni di loro in realtà non risultano ancora all'interno della compagnia, ma il fatto che abbiano lasciato Rocksteady per un nuovo studio sconosciuto fa capire quale sia stata la loro destinazone.

In realtà la compagnia ha già quasi un anno, dato che è stata costituita il 21 febbraio 2023, quindi ha avuto tempo per trovare dipendenti.

Hill e Walker avevano lasciato Rocksteady nel 2022, alla fine dello sviluppo di Suicide Squad: Kill the Justice League, dopo aver passato più di diciotto anni all'interno della compagnia. Hill era il direttore creativo dello studio, mentre Walker il direttore dell'intero studio. L'addio pare essere stato amichevole, che con i due che avevano annunciato l'inizio di una nuova avventura.