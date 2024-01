Hi-Fi Rush e Sea Of Thieves su altre piattaforme? Per alcuni analisti sarebbe un bene per Xbox

Stando ad alcuni analisti, intervistati dalla testata IGN.com, Xbox trarrebbe solo benefici dal portare giochi come Hi-Fi Rush e Sea Of Thieves su altre piattaforme, dando un'ulteriore spinta alla sua strategia basata sulla crescita del suo ecosistema. In particolare James McWhirter di Omdia ritiene che Xbox se ne avvantaggerebbe più di Nintendo e PlayStation.

Guardare ad altre piattaforme

Sea of thieves su altre piattaforme?

Insomma, di fronte a una situazione difficile, portare alcuni giochi su altre piattaforme potrebbe avere effetti positivi sull'intero ecosistema, come spiegato da McWhirter: "Ci sono segnali che Hi-Fi Rush non abbia ottenuto risultati all'altezza delle aspettative di Microsoft in termini di impatto sulla crescita delle iscrizioni a Game Pass, su coinvolgimento e sui download dei giochi completi. Rilasciare una conversione tardiva, ad esempio per Nintendo Switch, renderebbe continuare lo sviluppo di titoli simili più sostenibile, garantendo al contempo l'esclusività temporanea su Xbox e aggiungendo valore a Game Pass."

Anche Sea of Thieves multipiattaforma creerebbe benefici per Xbox: "Sea of Thieves è sul mercato da sei anni e continua ad essere uno dei titoli live service di Microsoft di maggior successo, dopo Minecraft, con picchi di giocatori e MAU medi superiori a quelli di Halo Infinite. Metterlo su altre piattaforme lo aiuterebbe a crescere ancora, mentre la sua età e la presenza su PC ci dicono che abbia da tempo superato la sua utilità nel vendere console Xbox."