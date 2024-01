Google svela i retroscena del tracciamento della Modalità Incognito di Chrome

Un'analisi dettagliata sulle recenti ammissioni di Google riguardo al tracciamento degli utenti in modalità incognito e le implicazioni per la sicurezza online.

Quando si apre un browser in modalità Incognito su Chrome, compare una notifica che avvisa gli utenti che altre persone che utilizzano il loro dispositivo non potranno vedere la loro attività, ma i download, i segnalibri e gli elementi nella lista di lettura saranno comunque salvati. Recentemente, poco dopo aver accettato di risolvere una causa da 5 miliardi di dollari che l'accusava di tracciare gli utenti in modalità Incognito, Google ha introdotto un aggiornamento per questo disclaimer.

La nuova comunicazione specifica che la modalità Incognito non altera il modo in cui i siti web raccolgono i dati delle persone. La suddetta modalità, pensata per proteggere la privacy ed evitare la raccolta di dati personali o di navigazione, sembra non riuscire a impedire il tracciamento degli utenti, come dichiarato nel recente messaggio di avviso aggiornato.

A carte scoperte Google ha ammesso che il tracciamento avviene sia su siti web dell'azienda che su siti di terze parti, utilizzando tracciatori pubblicitari e dati statistici Il nuovo disclaimer continua ad affermare che chiunque utilizzi il dispositivo dell'utente non potrà vedere la sua attività, permettendogli di navigare in modo più privato.

Tuttavia, specifica che ciò non modifica la raccolta dati da parte dei siti web visitati, incluso Google, e che i download, segnalibri ed elementi nella lista di lettura saranno comunque memorizzati. Questo aggiornamento è stato rilevato in Canary, la versione del browser che riceve le modifiche in anteprima su Android e Windows, e la stessa formulazione è presente anche nella versione di Chrome per Mac. L'ammissione di Google di spiare gli utenti, anche quando la modalità incognito è attiva, segue una causa milionaria contro il gigante delle ricerche che ha riportato il tracciamento degli utenti in questa modalità. Il chiarimento attraverso il messaggio sottolinea che l'entrata nella modalità "anonima" non modifica il processo di raccolta dati da parte dei siti web e servizi utilizzati durante la navigazione, incluso Google.