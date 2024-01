Nel mondo dei manageriali, War Hospital non si configura come il più innovativo, ma è forse uno dei più importanti per il momento storico che stiamo vivendo.

War Hospital non rivoluziona il genere dei manageriali, anzi, prende alcune delle meccaniche più classiche e le riadatta al suo contesto storico e narrativo. Ambientato sul finire della Prima Guerra Mondiale, questo gioco vi farà vestire i panni del nuovo direttore di un ospedale di seconda linea sul fronte occidentale dove il flusso di feriti in arrivo è sempre sostenuto. Da qual momento in poi toccherà a voi decidere chi verrà operato per primo, quanto stancare i vostri dottori, come usare le poche risorse messe a disposizione dell'esercito e come difendervi dalle salve di artiglieria puntate dritte contro il vostro ospedale. Sviluppato da Brave Lamb Studio ed edito da Nacon, questo gioco, a livello tecnico non si presenta benissimo. Il secondo capitolo è pieno di bug, i tutorial danno per scontate parecchie cose che potrebbero non essere chiare a chi è un novizio dei manageriali e molti asset, tra cui le schede dei pazienti in arrivo con cui si interagisce costantemente, sono di bassa qualità. Nonostante la partnership con l'Imperial War Museum di Londra, poi, alcune dinamiche della Prima Guerra Mondiale sono leggermente distorte ai fini del gameplay, cosa che agli appassionati di storia potrebbe dare fastidio. In questa recensione di War Hospital faremo un bilancio tra ciò che gli sviluppatori hanno fatto bene in termini simulazione di un ospedale di seconda linea, ciò che invece non funziona, soprattutto sotto il profilo tecnico.

Tutto comincia al triage In War Hospital dovrete scegliere a quali pazienti dare la priorità quando si tratta di visite e operazioni e le scelte non si fanno più facili man mano che passa il tempo La prima meccanica che viene spiegata in War Hospital è quella del triage, ovvero il sistema utilizzato per classificare i pazienti secondo classi di urgenza/emergenza crescenti, in base alla gravità del loro quadro clinico. All'inizio c'è solo un dottore a disposizione per visitare e operare i pazienti che arrivano nel vostro ospedale. La loro cartella riporta nome, cognome, una foto, una piccola biografia, lo stato di salute (che può essere buono, stazionario, grave o critico) e il grado militare. Le condizioni in cui arriva ciascun paziente determinano la quantità di ore di lavoro del dottore necessarie a riabilitarlo e, di conseguenza, la quantità di fatica che il dottore accumula. Tutti i personaggi hanno un indicatore di fatica e devono essere mandati a riposare negli alloggi quando sono esausti. Se lavoreranno fino a essere sfiancati non torneranno al lavoro per un periodo di tempo lungo e punitivo che non farà bene al vostro ospedale. La realtà dolorosa e inevitabile di questo gioco è che non potrete curare tutti: molti soldati moriranno aspettando di essere ammessi o sotto i ferri, sta a voi fare in modo che questo numero sia il più basso possibile. Dopo il triage avvengono le operazioni, ciascuna con una durata e una probabilità di riuscita diversa. Anche qui i pazienti potranno morire se subentrano complicazioni per cui non siete preparati o se qualcosa va storto. Chi ce la fa viene mandato al centro di riabilitazione dove, dopo il tempo necessario a curarsi, verrà smistato tra la prima linea, il quartier generale o il congedo dal servizio. Ognuna di queste tre opzioni ha una funzione specifica nel gioco: la prima serve a proteggere l'ospedale dagli attacchi nemici, la seconda vi fa guadagnare una risorsa preziosissima in tempo di guerra e la terza aumenta il morale dell'ospedale, un indicatore che se raggiunge lo zero causa la fine della partita. Vi capiterà di ricevere in accettazione anche alcuni pazienti VIP, questo vuol dire che hanno degli effetti secondari se riuscirete a curarli. Spesso sono in gravi condizioni e spesso richiedono lunghi tempi per la visita o per l'intervento chirurgico, occupando i vostri dottori. Curarli, però, potrebbe farvi avere più risorse dal quartier generale -se sono i figli di qualcuno di importante- oppure, mossi dalla vostra generosità, potrebbero unirsi al vostro staff e potenziarlo. Scegliere se salvare due soldati semplici o un ufficiale in gravi condizioni perché vi serve al fronte è solo una delle molte decisioni difficili davanti a cui il gioco vi metterà.

Unità, ingegneri e edifici Da vero manageriale, War Hospital vi chiede di gestire il tempo delle vostre unità nel modo più efficace possibile perché se le sfiancherete vi ritroverete con un grosso deficit di manodopera Un ospedale non è fatto solo di dottori e chirurghi: per farlo funzionare, infatti, vi serviranno anche squadre mediche, ingegneri, infermieri e persino un corpo di esploratori. Tutto comincia alla farmacia dove vengono prodotte le risorse per fare visite e operazioni. Per essere costruito, questo edificio ha bisogno di un ingegnere che lo progetti e di un altro che gestisca la produzione dei medicinali. Il centro di riabilitazione, invece, ha bisogno di un'infermiera sempre presente per funzionare mentre la tenda degli esploratori, una volta realizzata, opererà in autonomia. Ogni personaggio posizionato in un edificio accumulerà fatica, quindi, è sempre indispensabile avere almeno due unità di ciascun tipo per farle ruotare. Le squadre mediche sono la risorsa più importante del gioco assieme ai chirurghi, più ne avrete meglio sarà. Questi operatori si occupano del trasporto dei feriti dal triage alla sala operatoria, dalla sala operatoria al centro di riabilitazione o di gestire il cimitero. Non avere una squadra medica al cimitero è garanzia di crollo del morale per le ragioni che potete immaginarvi. Ruotare i personaggi e arruolarne di nuovi ampliando gli alloggi e potenziando gli edifici è l'attività dove passerete la maggior parte del vostro tempo quando non in pronto soccorso. La stazione del treno deve essere sempre mantenuta operativa perché dai carichi in arrivo dalle retrovie dipende la salvezza del vostro ospedale Le risorse che avrete a disposizione possono essere usate in vari modi. La prima è il cibo che deve sempre abbondare per tenere alto il morale; poi ci sono le tessere dell'esercito, una valuta speciale che si usa in qualunque potenziamento, dalla costruzione di una nuova ala di traumatologia all'ampliamento delle sale operatorie. Queste tessere, poi, si usano anche per comprare in emergenza ciò che vi manca, nel caso in cui avvengano degli eventi che disturbano il funzionamento dell'ospedale. Nel primo livello, per esempio, ogni cosa, dal cibo al personale, arriva via treno e se l'artiglieria nemica distrugge i binari dovrete mandare i vostri ingegneri a ripararli, interrompendo ogni altra attività, e resistere giorni con le risorse accumulate sarà una sfida non da poco.

Il costo della guerra In War Hospital dovrete rimandare al fronte, forse anche a morire, gli uomini che avete appena faticato a curare, una meccanica cruda e realistica Nella parte superiore dello schermo di War Hospital c'è una linea temporale con dei simboli (due fucili incrociati) posizionati al di sopra. Questa rappresenta la quantità di tempo che avete per prepararvi al prossimo attacco nemico contro le trincee vicine all'ospedale e il colore del simbolo indica quanto siete preparati ad affrontarlo. Quando un paziente viene curato e mandato in riabilitazione, potrete decidere di riassegnarlo alle trincee di difesa dell'ospedale e solo avendo una forza sufficiente (quindi con il simbolo verde o azzurro) potrete respingere questi attacchi che, se dovessero avere successo, causerebbero il game over. Dopo queste offensive, potreste ritrovarvi in infermeria alcuni volti familiari, magari in gravissime condizioni, che non riuscirete a salvare di nuovo, l'ennesimo modo che questo gioco ha di farvi notare la crudeltà e il costo della guerra. Giocare a War Hospital ha un carico emotivo non indifferente ma non temete, spesso il gioco presenta dei problemi tecnici che, in vari modi, riescono a rompere l'immersione facendo storcere il naso. Da bug che non fanno sparire le finestre di interazione ad asset di bassissima qualità che sono praticamente illeggibili, passando per momenti in cui il framerate è calato a 1 fps, il gioco ha ancora bisogno di molto lavoro di pulizia e definizione. Il secondo livello è quasi ingiocabile per quante volte ogni cosa rallenta, si blocca o non funziona, un vero peccato perché dopo le 3 ore della prima missione (che di negativo ha solo gli asset di bassa qualità) la voglia di andare avanti c'è ed è pure tanta. War Hospital poteva essere un manageriale che avremmo raccomandato con piacere, ma i problemi tecnici con cui si è presentato sono spesso troppo importanti per essere ignorati L'interazione tra le risorse, il morale, le battaglie, la fatica e il triage non causa quasi un momento di noia e, nonostante qualche sbilanciamento di alcune strutture, War Hospital ha una solida struttura manageriale. Si sente la pressione della quantità di feriti che arrivano dopo una battaglia e le decisioni difficili si fanno quasi impossibili, soprattutto quando c'è da scegliere tra la sopravvivenza di un soldato o il benessere di chi lavora con voi. Peccato che i problemi tecnici tendano a rovinare l'esperienza: speriamo che Brave Lamb riesca a sistemare questi problemi nel più breve tempo possibile.