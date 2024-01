Avowed: il trailer ha una classificazione E10+, ma è probabilmente un errore

Ieri, 18 gennaio 2024, abbiamo avuto finalmente avuto la possibilità di vedere in azione Avowed, il gioco di ruolo d'azione in prima persona di Obsidian. Il titolo ha presentato varie componenti del gioco, dalla gestione delle missioni al sistema di combattimento, che comprende armi da taglio, bocche da fuoco dal taglio antico e magia. Si tratta di un buon mix, violento al punto giusto, ed è per questo che siamo rimasti sorpresi dal vedere che il trailer ufficiale è categorizzato dall'ESRB (ente di classificazione del Nord America) come E10+.

Come potete vedere qui sotto, il trailer si apre con l'indicazione E10+, ovvero un gioco adatto a più o meno tutti, tranne i bambini più piccoli. Secondo l'indicazione, troviamo "Linguaggio leggermente scurrile", "Riferimenti ad Alcohol e Tabacco" e "Violenza leggera".

È soprattutto la "violenza leggera" a stupire, perché quanto visto dovrebbe essere come minimo categorizzato come "violenza fantasy". Si vede inoltre del sangue e la presenza di armi da fuoco, sebbene non moderne, dovrebbe alzare l'asticella della classificazione di Avowed.