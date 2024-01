Base Razer di ricarica per controller Xbox in forte sconto su Amazon Italia

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una base di ricarica per controller Xbox marcata Razer . Lo sconto segnalato è del 45% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. A un prezzo più alto, anche il modello 20esimo anniversario . Il prezzo consigliato è 59.99€ (colori base) e 69.99€ (20esimo anniversario). Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Base di ricarica per controller Xbox, le caratteristiche

La base di ricarica per controller Xbox permette di ricaricare il controller in meno di tre ore. Dispone anche di un sistema di protezione per impedire sovraccarichi ed eliminare il rischio di surriscaldamenti e cortocircuiti. È quindi perfetto per caricare il controller mentre non giochiamo, così da avere sempre il controller carico alla successiva sessione.

La base è disponibile in diversi colori, identici a quelli ufficiali dei controller Xbox così da abbinarsi perfettamente. L'alimentazione avviene tramite USB.