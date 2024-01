Prince of Persia: The Lost Crown, il trailer con i riconoscimenti della stampa

Prince of Persia: The Lost Crown torna a mostrarsi con un nuovo trailer, in questo caso un video celebrativo che riporta varie citazioni della stampa attraverso il tipico "Accolade Trailer", che certifica il successo di critica del gioco in questione.

Come abbiamo visto, l'esperimento di Ubisoft è stato molto apprezzato da tutti: lasciando da parte la struttura da action adventure in terza persona che ne aveva caratterizzato le ultime incarnazioni, Prince of Persia è tornato nella forma di un metroidvania piuttosto complesso, e ha convinto la critica.

Nel trailer possiamo vedere alcune delle ottime valutazioni che il gioco ha ricevuto con le prime recensioni.

Prince of Persia: The Lost Crown torna un po' alle origini della serie riportando l'azione in una struttura 2D, pur usando la grafica in 3D, ma approfondendo la meccanica classica con le tipiche sfumature del metroidvania.