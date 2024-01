Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ecco tutte le informazioni sul film Verso L'Allenamento Dei Pilastri

L'anteprima

L'anteprima è un video di circa quattro minuti che ricapitola le serie già uscite, mostrandoci una delle sequenze chiave dell'ultima stagione. Inoltre spiega bene che il film L'Allenamento Dei Pilastri, disponibile prima nei cinema, precede la nuova stagione, la quarta, un po' come Il treno Mugen precedette la seconda.

Insomma, si tratta di un modo per dare informazioni aggiornate ai milioni di fan di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, che fremono nell'attesa di vedere i nuovi episodi.

"Il prossimo arco narrativo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è in arrivo quest'anno e i Cacciatori di Demoni stanno di nuovo viaggiando in tutto il mondo per essere pronti. Dal 22 febbraio, potrai guardare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- al cinema, per rivivere il finale di Swordsmith Village Arc e avere un'anterpima del primo episodio dell'arco Hashira Training!"