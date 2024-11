Il curioso e preoccupante caso di Hi-Rez Studios e Smite 2

Un nome, questo, che in tempi non sospetti è salito agli onori della cronaca in ragione di due pubblicazioni ben specifiche, ovvero Paladins ma soprattutto Smite, l'opera che più di ogni altra ha concesso alla compagnia di sopravvivere fino ai giorni nostri e che sin dagli albori del genere MOBA è riuscita ad accogliere una discreta fetta d'utenza. Ora l'azienda americana è finita al centro di un caso che rischia di farle smarrire la sua gallina delle uova d'oro e che ha già portato un'ondata di licenziamenti: cosa sta succedendo a Hi-Rez Studios e al suo discusso Smite 2 ?

L'idea di che cosa sia effettivamente un'azienda di successo nel mondo dei videogiochi è piuttosto difficile da dissezionare in maniera corretta: accanto ai grandi nomi che solitamente monopolizzano l'attenzione del pubblico e a quelli degli studi indipendenti che riescono a farsi una nomea grazie a piccole opere di straordinario valore, esiste infatti una fascia intermedia di produttori che sono riusciti a prosperare nel silenzio per decenni grazie a un singolo grande successo, e questo è proprio il caso degli sviluppatori di Hi-Rez Studios.

La crisi di Hi-Rez Studios e di Smite 2

In data 1 ottobre 2024 il direttivo di Hi-Rez Studios ha emesso un comunicato nel quale confermava al pubblico una pesante riorganizzazione interna accompagnata dal licenziamento di un numero non ancora precisato di dipendenti degli studi coinvolti, fra i quali brillavano anche i nomi di alcuni sviluppatori e soprattutto artisti storici della casa. In quell'occasione, l'amministratore delegato Stewart Chisam ha commentato in prima persona la vicenda su X, parlando di un suo fallimento personale, arrivando a rimuovere dalla biografia della piattaforma la sua posizione lavorativa, nonché affermando che tale scelta si era resa necessaria per garantire un futuro stabile all'azienda, azzerando tutto il supporto al primo capitolo di Smite.

Una foto di gruppo di Titan Forge games due mesi prima dei licenziamenti che l'hanno impattata

Per comprendere come si sia arrivati a questo punto è necessario riportare indietro le lancette dell'orologio, per la precisione fino al 12 gennaio del 2024, ovvero il giorno dell'annuncio di Smite 2. Se avete seguito le vicende relative a Overwatch 2, questa vi suonerà come una storia per la maggior parte già sentita: l'annuncio del sequel del MOBA - dunque un classico game-as-a-service che è intrinsecamente nemico dei seguiti - fu giustificato attraverso la necessità di adeguare gli strumenti di sviluppo alle esigenze delle più recenti generazioni di videogiochi, così il direttivo aveva preso la decisione di trasferire l'esperienza su Unreal Engine 5 portando nel processo una serie di cambiamenti irreversibili.

L'ondata di entusiasmo iniziale lasciò rapidamente il posto a una serie di violente polemiche: per prima cosa, per vedere integrati all'interno di Smite 2 tutti i personaggi originali sarebbero serviti svariati anni, cosa che inevitabilmente fece precipitare l'interesse verso l'incompleta versione Alpha di Smite 2. In seconda istanza, la compagnia comunicò di non poter in alcun modo trasferire le skin del primo episodio nei confini del seguito. Skin estetiche che, per Hi-Rez Studio, hanno rappresentato uno dei principali strumenti di monetizzazione del decennio intero, tutt'ora vendute a peso d'oro sulle pagine del negozio digitale. Con il passaggio a Smite 2, chiunque abbia acquistato delle skin non cross-gen in cambio di gemme riceverà un semplice sconto sull'acquisto delle nuove skin, portando una grossa fetta del pubblico a perdere la totalità dell'investimento effettuato.

La maggior parte delle skin di Smite non saranno trasferire in Smite 2, il che è uno dei nodi principali della questione

La strategia iniziale di Hi-Rez era quella di far convivere in parallelo Smite e Smite 2, proseguendo lo sviluppo del sequel in tempo reale e continuando ad aggiornare il primo capitolo, che solo su Steam poteva contare su una solidissima media di oltre 20.000 utenti giornalieri, una base installata che sarebbe stato imperativo conservare. Ma le cose non sono andate assolutamente come previsto: a fronte l'incompletezza della versione Alpha del secondo capitolo e della cessazione delle attività sul fronte del primo, i numeri di Smite sono crollati: mentre su Steam la versione Alpha di Smite 2 fatica a sfiorare i 2.000 utenti simultanei, il "vecchio" Smite oggi ne conta meno di 6.000, avendo vissuto un calo talmente elevato da dirottare i giocatori europei sui server nordamericani.