SMITE 2: come sarà il sequel del MOBA in terza persona

Nel 2024 uscirà SMITE 2 un'esperienza completamente ricostruita con l'Unreal Engine 5. Sviluppato dagli americani di Hi-Rez Studios , SMITE 2 prenderà la formula, l'ambientazione e i personaggi del primo capitolo e non solo gli darà una nuova (e molto attesa dalla community) mano di vernice, ma darà un'aggiustata a molti dei problemi più radicati del gioco. Questo, sia dal punto di vista del gameplay puro sia per quanto riguarda gli eSport che, con l'arrivo del sequel, riceveranno un'iniezione di linfa vitale e torneranno in Europa per la prima volta dal 2017. L'arrivo di SMITE 2, però, non sarà tutto rose e fiori: il passaggio da Unreal Engine 3, su cui è basato l'originale, ad Unreal Engine 5, non consentirà di traghettare gli oggetti cosmetici acquistati dagli utenti da un capitolo all'altro.

Chi bazzica il mondo dei videogiochi e degli eSport, in un modo o nell'altro, ha sentito parlare di SMITE. Forse non tutti ricordano che è un MOBA che, al posto della visuale dall'alto tipica del genere, ha scelto la prospettiva in terza persona presa di peso dagli action, e magari non sanno nemmeno che ha quasi 130 eroi e il cast di doppiatori più grande dell'intera industria del gaming.

Un’evoluzione non semplice

Aggiornare il motore grafico di un gioco con così tanti asset come SMITE non è una passeggiata, ma un lavoro di fino che ha portato gli sviluppatori a rifare quasi da zero molte delle componenti che costituiscono il gioco

Alla base di tutto l'ecosistema di SMITE ci sono i suoi personaggi: le divinità dei pantheon del mondo intero, dall'Egitto all'Impero Azteco, dall'antica Grecia ai miti nordici, c'è un dio per tutti i gusti. Da quando è stato lanciato, questo gioco ha accumulato 40 milioni di utenti unici, la maggior parte dei quali su console. "Siamo il MOBA per console" ha detto Alex Cantatore, Executive Producer di SMITE, "l'ottimizzazione per controller ha un peso estremamente rilevante in fase di sviluppo anche perché chi gioca a SMITE non gioca a DOTA o a LoL, ma ama gli sparatutto come Overwatch e Destiny e il combattimento in terza persona in stile soulslike".

L'obiettivo del sequel, nelle sue parole, è di "rendere SMITE ciò che è sempre potuto essere, ovvero prendendo il gameplay e le meccaniche che il pubblico ama e rendendoli migliori. Lo faremo facendo sentire i giocatori delle vere e proprie divinità con abilità più reattive, scattanti e bilanciate". La parola d'ordine è semplificazione: Hi-Rez vuole sintetizzare la magia di SMITE, farla evolvere e ridefinirla con miglioramenti specifici, il tutto rispettando e onorando il tempo, gli obiettivi raggiunti e i soldi spesi dalla community.

Hi-Rez Studios è determinata a rispettare il tempo e i soldi spesi dai giocatori novizi e veterani all'interno del primo SMITE nonostante l'impossibilità di trasferire molti cosmetici da un gioco all'altro

In una leggera stoccata a diversi altri titoli del mondo free-to-play competitivo, Cantatore ha tenuto a precisare che "SMITE 2 non è un aggiornamento al bilanciamento che abbiamo deciso di chiamare sequel, è la ricostruzione, pezzo dopo pezzo, dell'universo che i nostri giocatori amano e delle divinità dei pantheon di tutto il mondo antico. Ci saranno nuove abilità, bilanciamenti, nuovi look, animazioni rifatte da capo (prima tra tutte quella del salto) e soprattutto nuove divinità". Dopo l'uscita del 130° dio su SMITE a febbraio, infatti, tutte le nuove divinità a cui gli sviluppatori stanno lavorando usciranno sul sequel e la prima sarà Hecate, la dea greca della magia e della necromanzia, che avrà uno stile di gioco a base di stregoneria. Tra la beta (in arrivo in autunno) e l'uscita completa, che ancora non ha una data, poi, usciranno cinque nuove divinità.

"In primavera potete aspettarvi una prima alpha perché vogliamo il feedback dei giocatori anche se quello che proveranno sarà un prodotto molto grezzo. Ci interessano in particolare le opinioni dei nostri veterani per quanto riguarda le modifiche che abbiamo in programma per la modalità Conquista". Non è chiaro quante divinità saranno disponibili in questa fase, sappiamo solo che ci saranno dei fine settimana di prova a cui ci si può candidare per partecipare tramite il sito web di SMITE o Steam e che sarà disponibile un Founder's Pack a pagamento con cui avere accesso a tutte le sessioni di test.

Non sappiamo ancora in che modo la community manderà giù l'esistenza del Founder's Pack a pagamento che, per ora, è l'unico modo di assicurarsi un posto ai primi playtest

A metà o all'inizio dell'autunno, poi, ci sarà la prima "no wipe beta" quindi un periodo di test i cui progressi saranno trasferiti al gioco finito. Lì i giocatori avranno a disposizione 25 divinità con una nuova o di ritorno dal primo capitolo ogni settimana. Il lancio in free to play non ha una data fissata ma sappiamo che avrà un totale di 50 personaggi disponibili selezionati appositamente per facilitare l'ingresso di nuovi giocatori: "l'obiettivo, per il lancio, è di essere il più accoglienti possibile restando sempre freschi, aggiungeremo una divinità ogni due settimane e, anche se resta il nostro obiettivo principale, non abbiamo ancora la certezza che tutte le divinità del primo capitolo arriveranno nel secondo".