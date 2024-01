Smite 2: presentato con un trailer il seguito del MOBA in terza persona di Hi-Rez Studios

Purtroppo il cambio di motore non consentirà di portare gli oggetti acquistati in Smite nel nuovo capitolo. Considerando che Smite fu sviluppato usando l'Unreal Engine 3 c'era da aspettarselo.

Dopo dieci anni di attività, il MOBA in terza persona Smite sta per avere un seguito, Smite 2 , appena annunciato da Hi-Rez Studios con un trailer . Previsto per il 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5, Smite 2 riprenderà le caratteristiche principali del primo capitolo, compresi personaggi e ambientazione, ma le potenzierà grazie all'uso dell'Unreal Engine 5, motore che ha consentito al titolo di compiere un grande balzo tecnologico.

Il trailer

Il filmato fa il punto sulle novità che ci attendono, in particolare dal punto di vista tecnologico. Considerando che si tratta del gioco di maggior successo di Hi-Rez, con più di 40 milioni di giocatori unici, la maggior parte dei quali su console.

In effetti pare che Smite 2 sia stato sviluppato con un occhio particolare proprio ai controller delle console, come spiegato nella nostra anteprima di freschissima pubblicazione da Alex Cantatore, il produttor esecutivo del gioco: "Siamo il MOBA per console. L'ottimizzazione per controller ha un peso estremamente rilevante in fase di sviluppo anche perché chi gioca a SMITE non gioca a DOTA o a LoL, ma ama gli sparatutto come Overwatch e Destiny e il combattimento in terza persona in stile soulslike".

L'obiettivo finale del team di sviluppo con il seguito è stato quello di prendere le meccaniche più amate di Smite e migliorarle, facendo sentire il giocatore una divinità. Cantatore ha però voluto specificare che non si tratta di un grosso aggiornamento, come avvenuto per altri free-to-play, ma di un seguito vero e proprio, riscritto pezzo per pezzo: "Ci saranno nuove abilità, bilanciamenti, nuovi look, animazioni rifatte da capo (prima tra tutte quella del salto) e soprattutto nuove divinità".

La prima versione alpha del gioco dovrebbe essere lanciata in primavera. Nel mentre lo sviluppo di Smite frenerà e dopo la 130° divinità, che sarà resa disponibile a febbraio, i nuovi personaggi arriveranno direttamente nel seguito. La versione beta di Smite 2 dovrebbe quindi arrivare in autunno, quindi inizierà il viaggio verso il lancio della versione 1.0, che ancora non ha una data.