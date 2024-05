Call of Duty: Mobile Stagione 5 'Tramonto Digitale' annunciata, vediamo trailer e dettagli

Il tema principale della Stagione è una situazione distopica in cui la società è collassata e la battaglia tra le fazioni ha preso il sopravvento, in una condizione generale di caos e anarchia.

Call of Duty: Mobile sta per raggiungere la sua Stagione 5, intitolata "Tramonto Digitale" e caratterizzata da una particolare ambientazione distopica, come vediamo dal trailer di presentazione e dai dettagli diffusi da Activision in queste ore.

Una situazione distopica

Call of Duty Mobile Stagione 5, un'immagine ufficiale

In questa Stagione 5 "elimina i nemici con la pistola mitragliatrice e chiama i rinforzi tramite il lancio aereo di emergenza", si legge nella descrizione ufficiale, "Schierati nella nuova mappa Frequency e ottieni una vasta gamma di progetti arma, skin operatore e altri contenuti a tema fantascientifico e cyberpunk".

La data di uscita di Stagione 5: Tramonto Digitale è fissata per il 23 maggio alle ore 02:00 CEST, in tale momento arriveranno i nuovi contenuti di Call of Duty Mobile, mostrati anche nel trailer di presentazione riportato qui sopra.

Tra questi segnaliamo la nuova mappa Frequency, rilasciata per la prima volta in Call of Duty: Black Ops IV e caratterizzata dalla presenza di una stazione di ascolto segreta nascosta tra le montagne, consentendo di combattere lungo i bordi esterni della struttura o attaccarla frontalmente, passando attraverso i vari laboratori e sale dati dell'edificio.

Il nuovo evento a tema "Società Spaccata" propone battaglie tra giocatori che indossano maschere mentre cercano rifornimenti in varie zone pericolose, con la possibilità di trasformare la propria maschera ordinaria in una maschera premium completando gli obiettivi giornalieri.

Infine, il nuovo battle pass consente di ottenere varie armi come la pistola mitragliatrice completamente automatica, il lancio aereo di emergenza, varie skin a tema, progetti arma e altro, con il Premium che introduce ulteriori elementi esclusivi come le skin Cipher - Decifratore, Isabella - Isabella bruciata, Battery - BTRY-22 e Ombra del Templare - Oscurità e varie armi aggiuntive.