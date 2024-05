MultiVersus: un trailer presenta la nuova modalità PvE Rifts

Ogni Rift è composto da diversi Nodi, ognuno dei quali rappresenta una battaglia o una sfida con meccaniche platform e mini-giochi di vario genere. Inoltre, ogni Nodo è caratterizzato da dei Mutatori unici, ovvero dei modificatori che aumetano a dismisura la varietà di situazioni offerte dalla modalità Rift, alcuni ad esempio legati a regole specifiche per i combattimenti o power-up per i giocatori. Al termine di ogni campagna dei Rift i giocatori affronteranno una boss fight, sempre a tema con l'avventura.

Stando ai dettagli condivisi, Rifts rappresenta un'esperienza completamente differente da quella del PvP. I giocatori affronteranno una serie di campagne chiamate Rift, basate su temi differenti, come ad esempio l'infiltrazione di Joker nella Batcaverna o una storia in cui Batman e Velma decidono di unire le loro abilità da detective, con nuove avventure che verranno aggiunte di stagione in stagione.

In vista del lancio in programma a fine maggio, gli sviluppatori di MultiVersus hanno pubblicato un nuovo trailer che svela Rifts , una nuova modalità PvE affrontabile in solitaria o in compagnia degli amici, che si pone come un'alternativa ai match competitivi tra giocatori.

Le ricompense dei Rift

Affrontare i Rift garantirà ai giocatori una serie di ricompense, con il loro numero che sarà maggiore in base agli obiettivi opzionali completati. Come già detto in precedenza, nuovi Rift verranno aggiunti regolarmente nel tempo con nuovi premi e sono in programma anche degli eventi stagionali in cui i giocatori riceveranno premi sfiziosi affrontando e sconfiggendo delle versioni potenziate dei boss.

Insomma, sulla carta si presenta come una modalità in grado di garantire decine di ore di divertimento e un'ottima alternativa per chi non vuole cimentarsi nel PvP o magari vuole spezzare ogni tanto la monotonia con qualcosa di differente.

Vi ricordiamo che il lancio di MultiVersus è in programma per il 28 maggio su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Oltre a Rifts, il gioco tornerà con una serie di accorgimenti e migliorie sotto il profilo tecnico, dei contenuti e delle dinamiche di gioco, come ad esempio i nuovi attacchi in scatto e i parry.