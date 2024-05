GTA Online propone un furto ai gangster con ricompensa speciale e tante altre novità

Anche a questo giro, GTA Online propone un'ampia serie di ricompense e attività speciali da portare a termine per la sua community, a partire dal Furto ai Gangster per arrivare alle consuete promozioni e possibilità di effettuare un maniera semplificata la nostra scalata al successo.

L'elemento di maggior rilievo è il Furto ai Gangster, evento speciale con base narrativa che consente di ottenere un premio veramente particolare: l'auto super esclusiva Übermacht Cypher.

La storia vuole che Jamal, il cugino di Yusuf Amir, sia un grande amico di King Tiny, ex pezzo grosso dei Ballas riciclatosi successivamente come conduttore di podcast. Essendo questo detenuto nella stazione di polizia di Mission Row, sta ai giocatori trovare un modo per infiltrarsi nella stazione ed estrarre King Tiny sano e salvo, oltre a rubare la preziosa Übermacht Cypher, ovviamente.

Con quest'ultima, possiamo procedere verso la parte centrale della missione, ovvero il vero e proprio Furto ai Gangster, passando attraverso l'acquisto e la modifica di uno sfasciacarrozze per utilizzarlo come elemento centrale della quest.