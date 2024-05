Deadlock sembra essere il nuovo gioco di Valve, svelato in immagini e dettagli da un leak

Le produzioni videoludiche di Valve sono diventate talmente rare da rappresentare degli eventi veri e propri, anche perché sono solitamente circondate dal più fitto mistero, dunque è con un certo interesse che prendiamo queste informazioni e immagini su Deadlock, sebbene sempre attraverso leak, che dovrebbe essere il nuovo gioco della compagnia, con un possibile annuncio ufficiale vicino.

Il titolo in questione è un sparatutto in terza persona a base di eroi, conosciuto inizialmente come Neon Prime e anche Citadel, ma diventato successivamente Deadlock, a quanto pare. Alcuni dettagli al riguardo sono stati pubblicati di recente dall'account Twitter "Gabe Follower", considerando una fonte piuttosto attendibile per quanto riguarda i progetti di Valve.



Di particolare interesse risultano le immagini visibili nel post qui sopra, che potrebbero peraltro essere eventualmente rimosse nel caso in cui Valve decida di eliminare tali potenziali prove. Questi screenshot in particolare, diffusi da alcuni tester che stanno sperimentando il gioco, sarebbero state "verificate" dal leaker in questione.