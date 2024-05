Skull and Bones: Stagione 2, Ubisoft annuncia i piani su nuovi contenuti e miglioramenti

Nonostante non sia stato propriamente uno dei giochi più memorabili del publisher, Ubisoft non si è certo scordata di Skull and Bones, con l'intenzione di portare avanti regolarmente il supporto per il suo live service piratesco e annunciando anche alcune novità riguardanti la Stagione 2 in arrivo, tra nuovi contenuti e miglioramenti vari da applicare.

Come riferito da Ubisoft, l'arrivo della Stagione 2 corrisponderà a un "soft reset" per il gioco, almeno per quanto riguarda i Pezzi da otto, le raffinerie e i territori per i vari giocatori, attraverso un ribilanciamento che servirà per porre le basi per il futuro del gioco.