Classifiche giapponesi: Stellar Blade al comando, Nintendo Switch non si ferma più

Come ogni settimana sono arrivate le classifiche di vendita dei giochi in formato fisico e hardware del Giappone. Lato software troviamo nuovamente al comando Stellar Blade, che ha piazzato altre 13.000 copie, molto meno delle circa 67.000 registrate al debutto in Sol Levante, ma che comunque bastano per conquistare la prima posizione e battere la concorrenza dell'immortale Mario Kart 8 Deluxe e Endless Ocean Luminous.

Rispetto alla precedente classifica, è possibile notare un calo di alcuni giochi pubblicati recentemente, come ad esempio Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (in versione Switch) che è sceso dalla seconda alla quattordicesima posizione, mentre SaGa Emerald Beyond dal sesto posto è uscito persino dalla top 30.

Di seguito trovate la classifica relativa 6 - 12 maggio, con tra parentesi le unità complessive vendute sin dalla pubblicazione.