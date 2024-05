Classifica giapponese, Stellar Blade è primo e spinge anche le vendite di PS5

Stellar Blade ha debuttato in prima posizione nella classifica giapponese, piazzando circa 67.000 copie al lancio e spingendo anche le vendite di PS5, che sono aumentate in maniera sostanziale rispetto alle scorse settimane.

[PS5] Stellar Blade - 67,131 (New) [NSW] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 46,729 (New) [NSW] Endless Ocean Luminous - 28,345 (New) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 21,089 (5,825,584) [PS5] Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - 19,434 (New) [NSW] SaGa Emerald Beyond - 18,434 (New) [NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Sweep the Board! - 17,404 (New) [NSW] Princess Peach: Showtime! - 17,171 (160,351) [NSW] Super Mario Bros. Wonder - 16,080 (1,846,076) [NSW] Minecraft - 14,083 (3,516,475)

Il gioco PS5 con la media voti degli utenti più alta del 2024 su Metacritic, Stellar Blade è dunque stato accolto con grande entusiasmo anche nel mercato nipponico, durante una settimana in cui peraltro non sono mancate le new entry.

Figurano infatti nella top 10 anche Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes in seconda posizione, Endless Ocean Luminous in terza posizione, SaGa Emerald Beyond in sesta posizione e l'ultimo tie-in di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il boardgame Sweep the Board!, in settima posizione.