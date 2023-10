Neon Prime, spuntano nuovi dettagli sul prossimo gioco di Valve

Pare che Neon Prime sarà il prossimo gioco Valve e sono spuntati alcuni nuovi dettagli sul progetto, una sorta di sparatutto in terza persona competitivo in stile MOBA che come sapete non è ancora stato annunciato ufficialmente.

A un anno esatto dalla registrazione del marchio Neon Prime da parte di Valve, l'insider Tyler McVicker sembra entrato in possesso di nuove informazioni sul gioco e le ha rivelate all'interno del video che trovate qui sotto.

Stando a McVicker, Neon Prime sarà un'esperienza PvP con classi e team che si scontrano nell'ambito di mappe completamente distruttibili, con l'obiettivo di eliminare un grosso nemico posizionato alle spalle della base della squadra avversaria.

Ogni classe disporrà di abilità e personalità differenti, in maniera simile a Team Fortress 2, e l'ambientazione sarà sci-fi con una lore vicina a quella di DOTA, scenari enormi (ci saranno addirittura treni su cui salire per spostarsi) e l'impiego di voxel per la grafica.