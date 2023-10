Marvel's Spider-Man 2: nei piani originari Venom si sarebbe fuso con un noto super-cattivo

Marvel's Spider-Man 2 offre una variazione interessante sulla genesi di Venom, una delle nemesi più famose e agguerrite dell'arrampicamuri. E a quanto pare nei piani originali di Insomniac Games il Simbionte si sarebbe legato a uno dei super-cattivi che appaiono nel gioco.

Come svelato dal creative director Bryan Intihar, tra i concept al vaglio nelle fasi iniziali dei lavori c'era una versione alternativa di Sandman fusa con Venom, che avrebbe sicuramente creato più di un grattacapo a Peter e Miles.

"Non l'ho detto a nessuno... avevamo un concept di Sandman venomizzato", ha dichiarato Intihar a IGN, aggiungendo che alla fine Insomniac Games ha scartato l'idea per paura di non raggiungere gli standard qualitativi prefissati.

"È stato abbastanza difficile fare Sandman. Niente del tipo: "Non puoi fare questo a causa di questo extra Y o Z." Penso che si tratti più che altro di capire se possiamo farlo con il tempo che abbiamo e con la qualità che vogliamo raggiungere.

"Come ho detto, c'è stata una discussione fino al punto in cui avevamo un Sandman venomizzato. Un'idea superfiga. Forse un giorno... Probabilmente mi metterò nei guai per averlo detto, ma non importa. Era un concept molto bello. Davvero bello. Non saremmo mai riusciti a realizzarlo con la qualità che volevamo. È stata già una sfida sufficiente rendere figo il Sandman normale."