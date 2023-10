Marvel's Spider-Man 2: scoperta la 'sala dei trofei' di Kraven con tutte le sue vittime

Attenzione : per ovvi motivi da qui in poi incapperete in alcuni Spoiler sulla trama di Marvel's Spider-Man 2, dunque vi consigliamo di proseguire solo se avete già completato il gioco o a vostro a rischio e pericolo.

Un giocatore di Marvel's Spider-Man 2 ha scoperto quella che sembrerebbe essere la sala dei trofei di Kraven , dove lo spietato villain ha esposto tutti i supercriminali dell'universo di Spider-Man a cui ha dato la caccia e in particolare uno che non viene menzionato nel gioco.

Le vittime di Kraven (Spoiler)

L'autore della scoperta è il redditor Clkzins, che tramite una serie di glitch è riuscito a esplorare oltre i confini del mondo di gioco e raggiungere una sorta di stanza segreta che non si vede in nessuna altra parte del gioco. Qui ha trovato alcuni elementi chiaramente incompleti, come una sorta di trono di Kraven e una parete con i trofei di caccia, rappresentato da delle riproduzioni delle teste dei nemici abbattuti.

In particolare tra questi figurano Shocker, Vulture, Scorpion e Rhino. Dei primi tre la dipartita per mano dello spietato cacciatore viene confermata da alcune sequenze e dialoghi all'interno delle missioni principali di Marvel's Spider-Man 2. Rhino invece non appare nel gioco né viene spiegato cosa gli sia capitato dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Stando a questa scoperta, Rhino potrebbe essere effettivamente morto per mano di Kraven. Tuttavia, trattandosi di un elemento che è stato praticamente tagliato dal gioco, precisiamo che non si tratta di un dettaglio ufficiale e canonico.

Insomma, per quanto ne sappiamo l'imponente villain russo potrebbe essere ancora vivo e vegeto e magari potrebbe fare ritorno con una possibile espansione di Marvel's Spider-Man 2.