Lords of the Fallen: patch 1.1.243 disponibile, migliora le prestazioni e corregge vari problemi

Hexworks ha pubblicato la patch 1.1.243 per Lords of the Fallen. Secondo gli sviluppatori, questo nuovo aggiornamento contiene due ottimizzazioni che miglioreranno le prestazioni del gioco su diverse configurazioni di PC.

Nell'aggiornamento 1.1.243, gli sviluppatori hanno ottimizzato le prestazioni generali di Lumen in UE5 per ottenere 1 o 2 ms in più di elaborazione GPU durante l'esperienza di gioco. Inoltre, hanno rimosso le ombre proiettate da alcune maglie Umbral che non proiettavano ombre (quando erano contro il muro o ammassate) per aumentare gli FPS in alcune aree.

Hexworks ha anche apportato numerosi miglioramenti all'IA dei nemici, alle collisioni e alla grafica del gioco. Inoltre, ha apportato lievi modifiche all'animazione dello sprint del giocatore per dargli un aspetto migliore.