Ubisoft chiuderà i server di dieci giochi a gennaio 2024: ecco quali sono

Ubisoft ha annunciato che chiuderà i server di dieci giochi il prossimo gennaio: la lista dei titoli include Assassin's Creed 2 per Xbox 360, Assassin's Creed Brotherhood per Mac, Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction per Xbox 360 e altri ancora:

Il problema non è solo il digitale

Splinter Cell: Conviction, Sam Fisher maltratta un nemico

Si è parlato spesso di preservazione dei giochi e di come il formato digitale rappresenti da questo punto di vista un rischio, visto che con la rimozione di un prodotto dagli store diventa appunto impossibile recuperarlo laddove non lo si possieda.

Il problema è però più ampio e, come si può vedere, è legato in generale anche all'impiego di server per la sincronizzazione degli obiettivi, funzionalità introdotta a partire dalla generazione di PS3 e Xbox 360. Per fortuna sembra che solo questi aspetti vengano toccati dall'eventuale spegnimento delle infrastrutture.