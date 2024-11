Sega rimuoverà vari giochi classici dagli store digitali il mese prossimo

Sega ha annunciato l'intenzione di rimuovere vari giochi classici del suo catalogo dagli store digitali il 6 dicembre 2024, con eliminazioni importanti che comprendono alcuni dei titoli più famosi della compagnia nipponica, pietre miliari della storia videoludica.

Tecnicamente, il delisting non è una cancellazione totale: coloro che hanno già acquistato i titoli in questione potranno sempre continuare a giocarli e potranno anche riscaricarli nel caso in cui l'abbiamo cancellati dalle proprie librerie, purché siano sempre in possesso della licenza, ma di fatto i titoli non potranno più essere acquistati da altri utenti.

Sega non ha fornito una spiegazione ufficiale per questa iniziativa, che riguarda in particolare i titoli classici dell'epoca Mega Drive/Genesis, alcuni in versione originale e altri in edizione riveduta come remaster o port.