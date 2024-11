Il film di Borderlands ha avuto risultati deludenti ma ha comunque fatto vendere giochi, dice Take-Two

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha detto chiaramente che il film di Borderlands, uscito finalmente l'estate scorsa dopo una gestazione lunga e complessa, ha avuto dei risultati deludenti, tuttavia è comunque risultato funzionale in quanto ha aiutato a incrementare le vendite di giochi, cosa che spinge il publisher a proseguire su questa strada.

Il film di Borderlands si basa su un notevole cast di star hollywoodiane, con Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis e Jack Black a bordo e sotto la guida di Eli Roth, ma il risultato non ha convinto la critica e nemmeno il pubblico. Costruito con un budget di 115 milioni di dollari più altro 30 milioni per distribuzione e marketing, ha generato finora circa 33 milioni di dollari.

È facile vedere come si tratti di un notevole flop, e nei risultati finanziari di Take-Two la questione viene riportata in maniera molto chiara: "Per quanto riguarda Borderlands, non c'è bisogno di specificare il contributo del film, perché, pur essendo economicamente positivo, non è stato rilevante per i nostri risultati", ha risposto il CEO Strauss Zelnick al riguardo, facendo capire come non abbia generato profitti.