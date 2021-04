Nintendo Switch Lite, nuova variante di colore blu in arrivo

Nintendo Switch Lite arriva anche di colore blu, a maggio

Nintendo annuncia un nuovo modello di Nintendo Switch Lite caratterizzato dall'inedito colore blu, che si aggiungerà il 7 maggio 2021 alle varie scelte e colori già disponibili sul mercato per la versione esclusivamente portatile della sua console.

Come potete vedere dalle prime immagini del modello in questione, si tratta di una colorazione più intensa e scura rispetto ai colori già disponibili per Nintendo Switch Lite, che comprendono corallo, giallo, grigio e turchese. Il blu si aggiunge dunque alla tavolozza da cui è possibile scegliere per l'acquisto di un modello Lite della console Nintendo, ferme restando ovviamente tutte le caratteristiche hardware della console.

Nintendo Switch Lite, ricordiamo, propone sostanzialmente gli stessi elementi costitutivi del Nintendo Switch standard, ma è fruibile solo in portabilità. Non può essere collegato alla TV attraverso il Dock e non ha i Joy-Con staccabili, presentandosi come una console esclusivamente portatile.



Il comunicato stampa di Nintendo che annuncia l'arrivo del nuovo Nintendo Switch Lite blu ricorda New Pokémon Snap e Miitopia, due titoli che probabilmente si trovano particolarmente in linea con il target ideale del modello Lite.

Tra le novità in arrivo, perfette da giocare su Nintendo Switch Lite, c'è New Pokémon Snap, che consente ai giocatori di esplorare paesaggi lussureggianti su isole sconosciute per scattare foto di Pokémon. Si possono trovare Pokémon nei loro ambienti nativi, mentre si avventurano attraverso diversi paesaggi, per scoprire il mistero che si cela dietro il Fenomeno Lumina. New Pokémon Snap verrà lanciato il 30 Aprile per la famiglia di console Nintendo Switch.

Un altro titolo che il 21 maggio andrà a popolare la già vasta libreria di software Nintendo è l'eccentrico Miitopia. In Miitopia, i giocatori possono iniziare un'esilarante avventura insieme alla loro famiglia o a chiunque gli salti in testa per abbattere il Duca del Male, che ruba le facce degli abitanti. Questi sono solo un assaggio delle nuove avventure che attendono i giocatori su Nintendo Switch.