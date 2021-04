Final Fantasy 7 Remake Episode INTERmission è il nome ufficiale di Episode Yuffie, l'espansione realizzata appositamente per la versione next-gen del titolo Square Enix, disponibile a partire dal 10 giugno su PS5.

Composto da due capitoli, l'episodio di Yuffie per Final Fantasy 7 Remake Intergrade consentirà di controllare unicamente Yuffie, come già noto: potremo utilizzare il suo peculiare stile di combattimento in battaglia.

Il nostro obiettivo nel DLC sarà quello di infiltrarci all'interno della Shinra Corporation per rubare una potente materia e riportare alla gloria il nostro paese d'origine, utilizzando manovre a breve e lunga distanza.

Membro dei corpi d'elite di Wutai, Yuffie possiede la capacità di lanciare enormi stelle ninja verso i nemici, enfatizzandone gli effetti grazie alle sue abilità elementali legate al fuoco, al fulmine e al vento.

La combattente può inoltre ricorrere alla Windstorm, una mossa che danneggia tutti gli avversari nelle vicinanze e li avvicina a Yuffie perché possa colpirli con le sue manovre a corto raggio.

Si tratta tuttavia solo di alcune delle novità di Episode INTERmission. Oltre a Yuffie e Sonon, infatti, l'espansione introdurrà anche altri personaggi come Zhijie, Nayo, Billy Bob, Polk e Weiss, ognuno dotato di un background differente e di abilità peculiari.