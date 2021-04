NieR: Automata su Steam riceverà una patch di upgrade, annuncia Square Enix

NieR: Automata su PC in versione Steam riceverà finalmente un upgrade attraverso una nuova patch in lavorazione presso Square Enix, ma di cui non ci sono ancora dettagli precisi.

Si tratta comunque di una grande notizia per gli utenti PC, che aspettano aggiornamenti e sistemazioni alla versione Steam di NieR Automata da praticamente quattro anni a questa parte. Il gioco, sebbene rimanga un grande action come quello sulle altre piattaforme, non è mai riuscito a sfruttare appiano il potenziale aggiuntivo dei PC, presentandosi peraltro con problemi di stabilità e frame-rate piuttosto incomprensibili a fronte di hardware nettamente superiori, per non parlare dei mancati aggiustamenti a texture e risoluzione.

Non sappiamo precisamente in cosa consista la nuova patch ufficiale, ma visto che il tweet dell'account di Nier, riportato qui sotto, parla chiaramente di un "upgrade", è possibile che sia un condensato di miglioramenti vari. Il problema è che giunge ormai in maniera decisamente tardiva, facendo sicuramente piacere soprattutto ai nuovi acquirenti del gioco o a chi ancora aspettava a prenderlo, ma molti degli altri utenti PC avranno probabilmente già risolto i problemi utilizzando fix e mod pubblicati in abbondanza dalla scena amatoriale.



È anche possibile che Square Enix si sia finalmente convinta ad agire e pubblicare una patch per NieR Automata anche per il recente lancio del gioco su Xbox Game Pass, in una versione che non risolve completamente i problemi cronici del gioco su PC ma che si presenta comunque decisamente migliore dell'edizione originale, cosa che ha causato anche un certo malumore tra gli acquirenti della versione Steam.