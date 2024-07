L.A. Noire potrebbe avere un seguito spirituale con "Sowden House", in sviluppo dagli stessi autori?

In effetti, il post in questo senso è esplicito, ma la cosa strana è che non si trovano, al momento, altre prove specifiche dell'esistenza di questo titolo, dunque non sappiamo ancora come prendere l'informazione.

La storia risale già a qualche giorno fa , ma sta ottenendo una certa trazione in questo periodo, con la ricostruzione di alcuni elementi. In particolare, la prova più convincente sembra essere il post riportato qui sotto da parte di Freyja Garbett, il quale a quanto pare sta registrando alcune tracce musicali per un progetto che sembra essere videoludico.

Qualche dubbio, ma in attesa di saperne di più

"Dai creatori di L.A. Noire, arriva Sowden House, un thriller psicologico ambientato anche questo nella Los Angeles degli anni 40, che vi farà dubitare della vostra sanità mentale", si legge nel post. A cui l'autore aggiunge "un po' come sta succedendo a me da quando ho iniziato a scrivere la musica per questo progetto".



Secondo alcuni, questo misterioso Sowden House potrebbe essere un nuovo gioco in sviluppo presso Video Games Deluxe, il nuovo team del director di L.A. Noire, Brendan McNamara, ma non c'è stato nessun annuncio su un tale titolo, dunque prendiamo la questione come una semplice voce di corridoio.

Dopo la chiusura di Team Bondi, L.A. Noire è stato alquanto abbandonato, se non per alcune riedizioni più recenti e L.A. Noire: The VR Case Files, la versione a realtà virtuale che ha dato origine anche ad alcuni video indimenticabili, ma in molti vorrebbero vederne un seguito.

In ogni caso, non si tratterebbe di un sequel diretto, e probabilmente nemmeno di un progetto dello stesso spessore di L.A. Noire, che all'epoca potè contare sul supporto pieno di Rockstar Games e Take Two, con la loro notevole potenza economica e tecnica, ma sarebbe sicuramente interessante da seguire.